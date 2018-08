L’Empoli ha praticamente chiuso con la Sampdoria per l’arrivo di Matias Silvestre. Il difensore firmerà un contratto di un anno con opzione per un secondo

L’Empoli sta per accogliere un rinforzo di esperienza e qualità in difesa. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il club toscano è vicino a chiudere per l’acquisto di Matias Silvestre dalla Sampdoria. Il centrale argentino in scadenza con i blucerchiati il prossimo giugno si prepara a firmare un contratto fino al 2019 con opzione per un ulteriore anno. Silvestre ha chiuso la scorsa stagione a Genova con un gol in 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il 33enne farà probabilmente coppia con Vaseli o Maietta e sicuramente darà al club neopromosso nella massima serie la giusta esperienza per evitare l’ennesima retrocessione.

L’Empoli ha grandi ambizioni per la stagione che inizierà fra poche settimane e si vocifera che stia lavorando per l’arrivo di un giocatore di prima fascia. Il club toscano infatti pare stia trattando con la Juventus per l’arrivo di Claudio Marchisio. Il prodotto del vivaio bianconero ha trovato poco spazio negli ultimi anni e ad Empoli potrebbe trovare la dimensione giusta per rilanciarsi.