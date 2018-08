Calciomercato Juventus, ipotesi romantica per il futuro di Claudio Marchisio: il centrocampista potrebbe fare ritorno all’Empoli secondo Libero

Poco utilizzato da Massimiliano Allegri nelle ultime due stagioni, Claudio Marchisio sta valutando il suo futuro alla Juventus. Il centrocampista ha ricevuto diverse richieste in Europa ma non solo, con la Major League Soccer pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Ma spunta anche una ipotesi ben più romantica per il Principino…

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Libero, è più di una idea il possibile ritorno del classe 1986 all’Empoli: Marchisio è esploso proprio in Toscana nella stagione 2006-2007, con la Juventus che ha deciso di puntare su di lui proprio grazie alle prestazioni raccolte con la maglia azzurra. Le offerte fin qui giunte non stuzzicano il calciatore, che potrebbe decidere di spostarsi in Provincia…