Acquah è prossimo a trasferirsi all’Empoli a titolo definitivo. Mancano solo pochi dettagli tra il Torino e il club toscano

La parentesi di Afriyie Acquah a Torino sta per concludersi. Il ghanese è stato vicino al trasferimento in Premier League ma stando a quanto riporta il giornalista Gianluca di Marzio sul proprio blog per il giocatore si prospetta una nuova avventura in Italia. Il centrocampista classe ’92 dovrebbe infatti trasferirsi a titolo definitivo all’Empoli. Mancherebbero solo pochi dettagli per l’accordo definitivo tra i due club. Nella scorsa stagione Acquah ha chiuso con un uno score di un gol in 26 presenze con i granata.

L’Empoli in questa sessione di mercato sta lavorando per costruire una rosa competitiva che gli consenta di rimanere in Serie A ed evitare così l’ennesima retrocessione dopo un solo anno nella massima serie. Per questo il club toscano ha deciso di puntare su giocatori con una discreta esperienza. Oltre ad Acquah, la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli si prepara ad accogliere anche Luca Antonelli, che arriverà in Toscana a parametro zero non appena rescinderà con il suo contratto con il Milan.