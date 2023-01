Empoli, record per Baldanzi: la statistica

Tommaso Baldanzi, con il gol segnato a San Siro contro l’Inter, è entrato in una speciale classifica tra i migliori giovani

E’ stata una serata da ricordare per Tommaso Baldanzi, autore del gol vittoria a San Siro dopo due minuti dal suo ingresso in campo. Come ricordato dal profilo Twitter di OptaPaolo, grazie a quella rete, il centrocampista dell’Empoli è diventato il terzo giocatore più giovane ad aver segnato almeno 4 gol in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei.

Meglio di lui solo Moukoko del Borussia Dortmund a quota 6, mentre Bellingham è anch’esso a 4.