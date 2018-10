Empoli-Roma, Di Francesco: «L’Empoli avrebbe meritato di più»

L’allenatore giallorosso nel post partita di Empoli-Roma: «Luca Pellegrini non subisce la categoria». Dzeko: «Bene le 4 vittorie, ma stasera siamo stati fortunati»

Una gara sofferta e una vittoria da grande squadra. La Roma è riuscita a superare l’Empoli nonostante l’ottima partita della squadra toscana, che sull’1 a 0 per i giallorossi ha sbagliato un rigore che poteva dire pareggio. Ma la squadra di Di Francesco, grazie a Nzonzi e Dzeko, può festeggiare: 13 punti e terzo posto in classifica in attesa delle altre. Queste le parole del tecnico giallorosso a fine gara: «Vittoria sporca? Oggi potevamo fare meglio, abbiamo disputato un buon primo tempo, ottima gestione della palla e abbiamo concesso anche delle ripartenze. Nella ripresa, l’Empoli è cresciuto e ha approfittato della nostra poca qualità, avrebbe meritato qualcosa in più».

Di Francesco prosegue poi con l’analisi della gara: «Confusione dopo i cambi? Ho cambiato e ho parlato a De Rossi, che è sordo a un orecchio, e ho dovuto spiegare meglio (ride, ndr). Caputo giocava sulla profondità, poi è andato spesso in fuorigioco anche grazie alla difesa. Il terzino poteva dare maggiore copertura, doveva lavorare insieme e non individualmente per evitare situazioni come quella capitata a Caputo. A me non interessa il 3-5-2 o altri moduli. Ho messo un difensore un po’ più puro come Jesus e spostato Manolas al centro, per assorbire alcune situazioni che ci stavano mettendo in difficoltà. Luca Pellegrini? Deve continuare a lavorare con umiltà, ha consapevolezza dei suoi mezzi. Non subisce questa categoria e per questo gioca titolare, mi interessa vedere giocatori che possano giocare. Ha avuto un problemino al polpaccio e l’ho sostituito».

Un commento anche dall’uomo copertina, Edin Dzeko al 78esimo centro con la maglia giallorossa: «Non è stato un periodo facile per noi ma vincendo 4 partite di fila abbiamo messo le cose a posto prima della sosta. Il mister mi ha chiesto di aiutare maggiormente la squadra e venire spesso a prendermi il pallone. Siamo stati un po’ fortunati. Personalmente è stato importante segnare ancora. L’Empoli è una squadra che gioca bene, conosciamo bene Andreazzoli che permette alle sue squadre di giocare un bel calcio. Spero che in futuro possano ricominciare a racimolare punti».