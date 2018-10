La Roma supera al Castellani un ottimo Empoli grazie ai gol di Nzonzi e Dzeko. Il bosniaco al settimo posto dei marcatori all time giallorossi

Una partita molto difficile per la Roma al Castellani contro l’Empoli. A risolverla negli ultimi minuti sempre lui, Edin Dzeko. Il bosniaco segna così il suo quarto gol in due partite, dopo la splendida tripletta in Champions League contro il Viktoria Plzen. Un sospiro di sollievo per i giallorossi, dopo lo spauracchio del rigore fallito da Caputo. Una rete propiziata proprio dal numero nove, che di testa fa la sponda per El Shaarawy che poi chiude un lungo triangolo per servire il bosniaco, che supera un difensore e trafigge Terracciano. La rete numero 78 con la maglia della lupa, consente a Dzeko di scalare la classifica dei marcatori romanisti all time: raggiunto al settimo posto la leggenda Rodolfo Volk.