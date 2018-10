Empoli-Roma gol e highlights: le azioni salienti del match della 8ª giornata della Serie A 2018/2019 – VIDEO

Dopo la scorpacciata di gol in Champions League, la Roma si rituffa in campionato, dove è reduce dalla bella prestazione, vincente, nel derby con la Lazio. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla trasferta di Empoli, contro la squadra toscana allenata dall’ex Aurelio Andreazzoli. Impegno non facile per i giallorossi che vorranno fermare il magic moment della squadra.

EMPOLI-ROMA 0-1 – Da una punizione di Pellegrini sulla trequarti nasce il vantaggio dei giallorossi: palla in the box e Nzonzi salta più alto di tutti spiazzando in rete

EMPOLI-ROMA 0-2 – La chiude Dzeko! Palla in profondità di El Shaarawy, incertezza di Maietta e il bomber bosniaco non perdona nonostante l’uscita disperata di Terracciano