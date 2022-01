ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stadio Castellani, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Castellani, Empoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Empoli Sassuolo 1-2 MOVIOLA

12′ Gol Berardi – Contatto Henderson-Berardi in area di rigore, Volpi assegna il rigore. Dal dischetto Berardi: conclusione centrale, palla in rete.

15′ Occasione Raspadori – Palla a Kyriakopoulos che serve al centro Raspadori: controllo e tiro a giro dal limite dell’area, palla fuori di pochissimo.

16′ Gol Henderson – Un rimpallo in area, dopo un controllo errato di Maxime Lopez, favorisce Henderson che fredda Consigli.

20′ Occasione Henderson – Di Francesco serve in area sulla destra Bajrami, che mette in mezzo per Henderson. Stavolta, la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

22′ Occasione Toljan – Calcio d’angolo di Berardi: palla sul secondo palo per Toljan che colpisce col piattone destro scavalcando Vicario ma Viti, quasi sulla linea, spazza via, salvando i suoi.

24′ Gol Raspadori – Percussione centrale del numero 18 che finta di calciare col destro, si sposta la palla sul destro e batte imparabilmente Vicario.

39′ Occasione Cutrone – Conclusione dal limite su suggerimento da destra di Zurkowski e deviazione di Chiriches in angolo.

43′ Occasione Ferrari – Calcio d’angolo di Raspadori, palla che arriva a Berardi che tenta il tiro-cross con il destro: deviazione col tacco di Ferrari e palla fuori di pochissimo.

Empoli Sassuolo 1-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 12′ rig. Berardi, 24′ Raspadori (S); 16′ Henderson (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Di Francesco (30′ Cutrone), Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo

