Empoli, ufficiale l’acquisto del difensore danese Rasmussen

Nuovo acquisto per l’Empoli tornato in questa stagione in Serie A. Dal Rosenborg arriva a titolo definitivo il difensore danese classe ’97 Jacob Rasmussen che ha firmato un contratto con i toscani fino al 30 giugno 2022.

Cresciuto nelle giovanili del Næsby Boldklub è passato successivamente all’OB Odense. La svolta nella sua carriera arriva nel 2014, quando viene acquistato dallo Schalke 04, anche se gioca solo nel settore giovanile della squadra tedesca.

Nell’estate 2016 viene ceduto al St.Pauli prima di arrivare al Rosenborg nel gennaio 2017, dove esordisce in prima squadra nella sfida contro il Sandefjord. Con la maglia del Rosenborg in una stagione e mezza colleziona 28 presenze condite da due reti in campionato, 5 presenze con una rete nell’ultima Europa League.

Nazionale danese dell’Under 21, ha già giocato in tutte le nazionali giovanili ed è stato convocato per l’Europeo di categoria nel 2017 disputato in Polonia.