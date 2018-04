Emre Can out: l’infortunio però non ferma la Juve, che pensa ad altri due elementi

La Juventus cerca elementi nuovi a centrocampo. Nel mirino c’è sempre Emre Can. I bianconeri anche su Rabiot e Milinkovic-Savic

L’infortunio occorso a Can frena il giocatore in vista del finale di stagione e lo mette a rischio per il Mondiale (salvo complicazioni però il tedesco dovrebbe partire per Russia 2018 con la sua Germania) ma non ferma la Juventus, intenzionata a proseguire nel suo pressing sul giocatore del Liverpool. Emre Can ha problemi alla schiena e dovrebbe restare ai box per circa 6 settimane. I contatti con l’entourage del giocatore tedesco sono contatti e sono arrivate notizie confortanti sulle sue condizioni di salute.

La Juve dunque non è preoccupata dall’infortunio ma in casa bianconera è scattato l’allarme a causa della concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco, club sulle tracce di Can. I bianconeri hanno lanciato l’ultimatum al giocatore e attendono una risposta entro 10 giorni. L’offerta è nota: contratto da 5 anni a 5 milioni di euro a stagione più bonus. I bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati e valutano alcune alternative. Secondo Tuttosport, Marotta e Paratici continuano a monitorare Sergej Milinkovic-Savic della Lazio ma il serbo ha una valutazione superiore ai 100 milioni e sembra essere fuori dalla portata bianconera. Piace ancora Adrien Rabiot, classe ’95 del PSG, in scadenza di contratto nel 2019: il PSG potrebbe cederlo causa Fair Play Finanziario, la Juve osserva.