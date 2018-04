Ahi, ahi, Emre Can: stagione e Mondiale a rischio

Brutte notizie per Emre Can, il centrocampista che piace alla Juventus è alle prese con un problema alla schiena che ne potrebbe precludere i prossimi mesi di stagione

L’apertura del Daily Mail è catastrofica: “Emre Can potrebbe aver giocato l’ultima partita con la maglia del Liverpool“. Il motivo, però, non sarebbe legato a questioni di mercato, ma di salute. Il tabloid inglese, infatti, spiega che il rientro del centrocampista tedesco era previsto per la prossima settimana ma qualcosa è andato storto ed il dolore alla schiena persiste. Quindi il ragazzo di origini turche, oltre ad essere uscito anzitempo contro il Watford e ad aver saltato la sfida con il Crystal Palace, potrebbe aver salutato definitivamente la Premier League 2017/2018.

Secondo i piani di Jurgen Klopp, infatti, Can avrebbe dovuto essere in campo nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City ma il suo rientro è slittato. Adesso è anche allarme Mondiale, tenuto conto che parliamo di un infortunio alla schiena, sempre problematico da risolvere. Il selezionatore della nazionale tedesca, Joachim Low, quindi rischia di perdere una pedina importante del suo gioco. E la Juve resta all’erta per capirne di più, ultimatum o non ultimatum, perchè ne va anche del futuro prossimo.