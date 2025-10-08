Calcio Estero
Enzo Fernández nel mirino del Real Madrid: il Chelsea fissa il prezzo altissimo
Il talento argentino Enzo Fernández nel radar del Real Madrid, ma il Chelsea detta condizioni proibitive. Tutti i dettagli
Il nome di Enzo Fernández, centrocampista argentino classe 2001 e campione del mondo con l’Argentina in Qatar 2022, torna prepotentemente al centro delle cronache di mercato. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul talento del Chelsea, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.
L’interesse del Real Madrid
Il club spagnolo, sempre attento ai giovani talenti, sta cercando rinforzi per il centrocampo in vista del futuro. Senza ormai profili come Luka Modrić e Toni Kroos, i Blancos puntano a rinnovare la mediana con profili di alto livello. Dopo gli arrivi di Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga, l’idea di affiancare anche Fernández rappresenterebbe un ulteriore passo verso la costruzione di un centrocampo di nuova generazione.
La posizione del Chelsea
Il problema principale resta la valutazione del giocatore. Il Chelsea, guidato in panchina da Maresca ex giocatore della Juve tra le altre, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del suo centrocampista. La società londinese, che ha investito cifre enormi sul mercato negli ultimi anni, avrebbe fissato un prezzo altissimo, scoraggiando di fatto i potenziali acquirenti.
