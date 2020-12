Esame Suarez, ipotesi corruzione: si indaga anche sulla “retromarcia” della Juve

Secondo il Corriere della Sera c’è l’ombra della corruzione sull’esame farsa sostenuto da Luis Suarez all’Università di Perugia

Continua a tenere banco sui principali quotidiani nostrani l’esame farsa sostenuto da Luis Suarez presso l’Università per stranieri di Perugia. La Procura di Perugia sta indagando sulla posizione della Juventus in questa questione, cercando di capire se sia ipotizzabile o meno il reato di corruzione. Secondo i pm guidati da Raffaele Cantone ci sono seri indizi da sottoporre a un indispensabile approfondimento investigativo, che le violazioni ai rispettivi doveri d’ufficio siano state commesse dagli indagati a fronte di una promessa di utilità, rappresentata dai futuri rapporti contrattuali con la Juventus e dai conseguenti benefici in termini di immagine per l’Ateneo, e di carriera (quindi in ultima analisi anche economici) per gli attori dell’operazione Suarez.

Come riporta il Corriere della Sera, i pm si domandano come mai, dopo le ripetute interlocuzioni tra l’avvocato Luigi Chiappero e il viceprefetto Antonella Dinacci, alla vigilia dell’esame «farsa» di Suarez i rappresentanti della Juventus siano improvvisamente spariti. Anzi, da un certo momento in poi, quando dal Viminale chiamavano per spiegare che la pratica del calciatore uruguaiano (pendente da tempo) poteva avere esito positivo in tempi brevi, non rispondevano più. Perchè la repentina retromarcia? I pm sono al lavoro per cercare risposte credibili a queste domande.

Il Corsera aggiunge che l’obiettivo dei pm è quello di accertare l’operato dell’Ateneo sia stato ispirato dalla promessa di utilità da parte della Juventus o se si sia trattato di un unilaterale asservimento dei protagonisti, dovuto alla notorietà del giocatore e del club bianconero. Per ora, però, non ci sono chiare prove di corruzione. Secondo la Procura, l’esistenza di una corruzione non implica che il corruttore sia juventino, ma ovviamente è questo l’aspetto su cui si sta indagando.