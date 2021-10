Esonero Castori: ore calde per il tecnico. Due nomi per la Salernitana

Esonero Castori: ore calde per il futuro del tecnico della Salernitana. Il club ha contattato Colantuono e Iachini

Sono ore calde in casa Salernitana per il futuro di Fabrizio Castori. Il tecnico rischia l’esonero dopo la pesante sconfitta subita in rimonta contro lo Spezia.

Come riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, il club campano deciderà entro le ore 17 di oggi. Contatti avviati con Stefano Colantuono e Giuseppe Iachini.