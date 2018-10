Nuove voci sulla panchina giallorossa. Esonero Di Francesco: Pallotta su tutte le furie per il ko interno con la Spal

La panchina di Eusebio Di Francesco torna a tremare? La Roma ha perso in casa contro la Spal, perdendo altri punti per strada. Il cammino dei giallorossi continua ad essere altalenante. La Roma continua a perdere punti in casa fra le mura amiche contro squadra, sulla carta, alla portata: i giallorossi hanno pareggiato per 3-3 contro l’Atalanta, per 2-2 contro il Chievo Verona e dopo le vittorie con Frosinone e Lazio sembrava aver sistemato i suoi problemi tra le mura amiche ma la sconfitta con la Spal ha riportato alla luce vecchi fantasmi.

Secondo Il Corriere dello Sport, James Pallotta è andato su tutte le furie dopo la sconfitta interna e si ritorna a parlare di un possibile esonero per Eusebio Di Francesco. Per il tecnico è scattato nuovamente un ultimatum: ha 4 gare in 16 giorni per convincere il presidente a non cambiare. Da Trigoria, ufficialmente, filtra fiducia per l’allenatore che non può essere criticato dopo una nuova sconfitta ma se le cose non dovessero cambiare, a cominciare dalla sfida con il Plzen in Champions, potrebbe arrivare l’ora delle decisioni irrevocabili. Ciclo verità per la Roma e per Di Francesco: la sua panchina torna a traballare.