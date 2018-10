Sconfitta pesante per il Milan in Europa League contro il Real Betis: il tecnico è stato a un passo dall’esonero

I due schiaffi presi contro il Betis pesano terribilmente. Non solo per la stagione e la qualificazione (che ora torna in bilico) ma anche per il futuro di Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro l’Inter, i rossoneri cadono in casa anche contro il Real Betis nella terza giornata di Europa League. Ad assistere in tribuna, oltre a Leonardo e Maldini, c’era Gordon Singer, il figlio del proprietario del Milan che gestisce il fondo Elliot: lo spettacolo offerto dai rossoneri non è certamente piaciuto alla dirigenza.

La Gazzetta dello Sport, infatti, rivela come per brevissimo tempo l’idea di sollevare Gattuso dall’incarico ci sia stata, salvo poi stringersi nuovamente intorno all’allenatore, dandogli fiducia. Gattuso, tuttavia, sa che questo Milan non funziona e di questo si è assunto la responsabilità: la sensazione è che le prossime partite con Sampdoria e Genoa siano decisive per il suo futuro. In allerta ci sono Donadoni, opzione più fattibile, e Conte, i cui costi, però, sono decisamente alti.