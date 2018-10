Esonero Gattuso, Maldini: «Avanti con fiducia. Obiettivo 4° posto»

Ieri Maldini, insieme a Leonardo, è stato a Milanello per stare vicino a Gattuso e per parlare con la squadra

Dopo le brutte sconfitte nel derby e contro il Betis in Europa League, la dirigenza del Milan ha scelto di confermare Rino Gattuso: per questo ieri Leonardo e Maldini sono stati a Milanello e hanno avuto un colloquio con il tecnico e con la squadra. L’obiettivo è stato far sentire la vicinanza a Gattuso, ma anche parlare con i giocatori e far capire loro i risultati da raggiungere in stagione. Un modo, quindi, per far assumere loro le proprie responsabilità. Maldini, ieri, nel corso di una serata organizzata dall’Istituto dei Tumori di via Venezian ha dichiarato: «Andiamo avanti con la fiducia che ci animava prima di queste due sconfitte. Vogliamo migliorare il sesto posto dell’anno scorso: questo significa raggiungere il quarto. Vincendo le prossime due partite a San Siro contro Samp e Genoa potremmo tornare a ridosso della zona Champions». Proprio le prossime due partite saranno decisive per il futuro di Gattuso: le alternative per la panchina sono Donadoni e Conte.