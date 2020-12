Esonero Maran: ore caldissime per il futuro del tecnico del Genoa dopo la sconfitta contro il Benevento. Le ultime

Ore caldissime per il futuro di Rolando Maran. Dopo la sconfitta contro il Benevento la società ligure ha deciso di non far parlare nessuno davanti alle telecamere, chiudendosi in silenzio stampa.

Secondo Sky Sport il presidente Preziosi sarebbe seriamente intenzionato a cambiare subito l’allenatore. In caso di esonero è pronto Davide Ballardini.