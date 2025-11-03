Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce, da capire le modalità

Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il tecnico è ai titoli di coda: la società prepara il cambio dopo il ko con il Lecce

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è ormai agli sgoccioli. Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, e da Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Lecce, il club viola sta definendo le modalità per separarsi dal tecnico, con il rapporto tra le parti ormai considerato chiuso.

Come riportato da fonti vicine alla società, la dirigenza si è riunita al Viola Park per pianificare il futuro immediato e valutare la prossima guida tecnica. L’obiettivo è individuare un profilo capace di dare una scossa a un gruppo in difficoltà.

La Fiorentina, ancora senza vittorie in campionato e ferma al penultimo posto con 4 punti, vive una crisi profonda. L’addio di Pioli sembra solo questione di ore: in arrivo una nuova era per provare a rianimare una stagione nata tra troppe difficoltà.