Esonero Tudor, il mister della Juve è ora in discussione. La situazione - Calcio News 24

Esonero Tudor, ora la Juve mette in discussione il suo tecnico. La situazione attuale

Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, in casa Juventus è arrivato il momento della riflessione. La squadra bianconera sta attraversando un periodo complesso e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore Igor Tudor è ufficialmente sotto esame. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico croato potrà continuare il suo percorso o se l’Esonero Tudor diventerà una realtà concreta.

La dirigenza juventina, delusa dai recenti risultati e da una mancanza di continuità nelle prestazioni, si interroga sulla direzione tecnica intrapresa. L’obiettivo iniziale della stagione era quello di riportare entusiasmo e solidità dopo anni altalenanti, ma le ultime uscite hanno mostrato una squadra fragile e priva di identità. In particolare, il gioco poco fluido e le difficoltà offensive hanno riacceso i dubbi sul progetto tecnico di Tudor.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il margine di errore è ormai ridotto. L’Esonero Tudor non è un’ipotesi immediata, ma resta sul tavolo come possibile opzione nel caso in cui la Juventus non riesca a invertire la rotta. La fiducia, seppur ancora presente, comincia a scricchiolare sotto il peso dei risultati deludenti e delle critiche crescenti da parte dei tifosi.

Dal canto suo, Tudor si è mostrato sereno e determinato, affermando di non pensare alle voci di esonero e di essere concentrato unicamente sul lavoro quotidiano. Il tecnico croato crede nel gruppo e ritiene che la squadra possa reagire, ma la sensazione generale è che servano risposte immediate sul campo.

Il calendario non aiuta: le prossime partite saranno decisive per il suo futuro. Un ulteriore passo falso potrebbe convincere la dirigenza a cambiare guida tecnica prima della sosta invernale. Allo stesso tempo, una serie di risultati positivi potrebbe invece blindare la posizione di Tudor e allontanare definitivamente l’ombra dell’Esonero Tudor.

In questo momento, la Juventus vive una fase di equilibrio precario. Ogni partita assume il valore di una finale e la panchina bianconera resta una delle più calde del campionato. L’Esonero Tudor, dunque, non è più soltanto una voce di corridoio, ma una possibilità concreta qualora non arrivassero segnali convincenti da parte della squadra e del suo allenatore.

