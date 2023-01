Esposito: «Mi manca tutto di Cagliari. Ranieri è l’allenatore ideale»

Le parole di Mauro Esposito, ex attaccante del Cagliari, sulla stagione della squadra rossoblù con Claudio Ranieri

Mauro Esposito si è espresso sulla stagione del Cagliari al Corriere dello Sport.

PAROLE – «Un tecnico come Ranieri non ha bisogno di presentazioni. Bada sempre al pratico, cercando un gioco che porti risultati. Credo sia l’allenatore ideale, è un tecnico vecchio stampo che può sembrare sergente di ferro ma che ha un ottimo rapporto con i giocatori. Ha vinto tanto, ha esperienza, sa bene il fatto suo. Mi manca tutto di Cagliari. Sono stati anni splendidi dove ho conosciuto amici sia tra compagni come Abeijon, Conti, Suazo, Langella che in città. Come dimenticare il clima, le passeggiate al Poetto…»