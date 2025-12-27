Esposito Sampdoria, operazione praticamente chiusa: i dettagli della trattativa e quando il giocatore sarà a disposizione

Esposito Sampdoria, l’operazione è stata praticamente definita. Ecco quando il centrocampista sarà a disposizione di Gregucci

La sessione invernale di calciomercato si apre con un colpo di grande rilievo per i blucerchiati: Esposito è ora una realtà. Il club doriano ha infatti chiuso l’operazione per Salvatore Esposito, regista classe 2000 proveniente dallo Spezia, assicurandosi uno dei centrocampisti più interessanti della categoria. Una trattativa lunga e complessa, conclusa grazie a un rilancio decisivo che ha permesso alla Sampdoria di superare la concorrenza e ottenere il sì definitivo del club ligure.

L’affare Esposito è stato strutturato con una formula che tutela entrambe le società. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il trasferimento prevede un prestito oneroso da 500.000 euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a un milione. A completare l’accordo c’è anche un bonus da 500.000 euro, che scatterà solo in caso di promozione in Serie A della Sampdoria entro il 2030. Un incentivo legato non solo ai risultati della squadra, ma anche al rendimento del giocatore.

Il bonus, infatti, sarà riconosciuto allo Spezia soltanto se, nell’anno della promozione, Esposito collezionerà almeno il 50% delle presenze ufficiali. Un dettaglio che conferma come Esposito non sia solo un’operazione di mercato, ma un investimento tecnico a lungo termine. Il centrocampista firmerà un contratto pluriennale e sarà uno dei pilastri su cui costruire il futuro della squadra.

Dal punto di vista economico, la Sampdoria ha deciso di puntare forte sul giocatore. Esposito percepirà circa 800.000 euro netti a stagione in Serie B, con un adeguamento automatico dell’ingaggio in caso di ritorno nella massima serie. Una scelta importante, che certifica la volontà del club di affidargli un ruolo centrale nel progetto tecnico. Negli ultimi mesi, il rapporto tra il giocatore e l’ambiente spezzino si era incrinato, rendendo la cessione la soluzione più logica per tutti.

Per vedere Esposito in campo servirà però ancora un po’ di pazienza. Il centrocampista è infatti squalificato e non sarà disponibile per la prossima gara contro il Pescara. Il tecnico Angelo Gregucci dovrà attendere la ripresa del campionato per poterlo schierare. Il debutto ufficiale con la maglia blucerchiata è previsto per il 10 gennaio, nella trasferta contro l’Avellino.

L’arrivo di Esposito rappresenta un segnale forte: la Sampdoria vuole essere protagonista e costruire una squadra competitiva, partendo dal cuore del gioco.