Esposito Sampdoria, il centrocampista resta un chiaro obiettivo dei doriani. Le ultime sulla possibile trattativa

Esposito Sampdoria, il centrocampista resta un chiaro obiettivo dei doriani. Ma per il momento la trattativa non è ancora entrata nel vivo

La pista Esposito Sampdoria è una pista che sta prendendo forma con il passare dei giorni, anche se per ora resta ancora in una fase di studio. Il club blucerchiato guarda con grande attenzione alla prossima finestra di mercato invernale e tra i profili individuati per rinforzare il centrocampo spicca quello di Salvatore Esposito, regista classe 2000 di proprietà dello Spezia. Il direttore sportivo Andrea Mancini sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione, valutando costi, margini di manovra e possibili formule per imbastire l’operazione.

Al momento, è bene chiarirlo, la trattativa Esposito Sampdoria non è ancora entrata nella fase operativa. Si tratta di un’analisi preliminare, utile a capire se esistano le condizioni giuste per affondare il colpo. Tuttavia, il nome del centrocampista resta cerchiato in rosso sull’agenda della dirigenza, segnale di un interesse concreto e non casuale.

Dal punto di vista tecnico, Esposito rappresenta un profilo ideale per le esigenze della Sampdoria. Dotato di grande visione di gioco, precisione nei passaggi e personalità nella gestione dei ritmi, il centrocampista conosce molto bene il campionato cadetto. Proprio questa esperienza in Serie B rende l’ipotesi Esposito Sampdoria particolarmente interessante, soprattutto per una squadra che cerca equilibrio e continuità dopo una prima parte di stagione fatta di alti e bassi.

L’allenatore Gregucci è alla ricerca di un giocatore capace di dare ordine alla manovra, dettare i tempi e fungere da punto di riferimento per i compagni. In diverse occasioni, il centrocampo blucerchiato ha mostrato difficoltà nella gestione del possesso e nella costruzione dal basso. Esposito, grazie alle sue caratteristiche, potrebbe colmare queste lacune e offrire quella leadership tecnica che al momento è mancata.

Sul piano delle trattative, la strada resta in salita ma non preclusa. I contatti con lo Spezia e con l’entourage del giocatore sono ancora da approfondire, ma nei prossimi giorni potrebbero registrarsi nuovi sviluppi. La formula più plausibile per l’operazione Esposito Sampdoria potrebbe essere quella del prestito, con eventuali opzioni da definire, anche in base alle richieste del club ligure.

La Sampdoria, dal canto suo, può contare su un progetto ambizioso e sulla possibilità di offrire a Esposito un ruolo centrale nel piano tecnico. Un aspetto che potrebbe fare la differenza nella scelta del giocatore. Il mercato è ancora lungo e ricco di incognite, ma i blucerchiati hanno già individuato la direzione da seguire: la pista Esposito Sampdoria resta calda e merita di essere seguita con attenzione nelle prossime settimane.