Espulsione Allegri, c’era grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo: una sanzione pesante per il tecnico del Milan

Espulsione Allegri, un turno di stop e multa salata: il Giudice Sportivo punisce il tecnico rossonero. Una sanzione importante per l’allenatore

La tredicesima giornata di Serie A lascia un segno profondo in casa Milan, dove l’espulsione Allegri è diventata il tema dominante nelle ultime ore. Le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo, rese note nel pomeriggio, hanno infatti confermato i timori della vigilia: Massimiliano Allegri non potrà sedere in panchina nel prossimo delicato impegno di campionato contro il Torino. Per il tecnico livornese è scattata una squalifica di un turno accompagnata da una pesante ammenda pari a 10 mila euro, sanzione che testimonia la severità del provvedimento preso nei suoi confronti.

Espulsione Allegri: il comunicato spiega nel dettaglio l’accaduto

Il comunicato del Giudice Sportivo, chiaro e dettagliato, ricostruisce passo dopo passo gli episodi che hanno portato alla espulsione Allegri nel finale di una partita tesa e combattuta contro la Lazio. Al 52° minuto del secondo tempo, mentre l’arbitro si apprestava a effettuare un’on field review, Allegri si è diretto verso il tunnel degli spogliatoi in un evidente gesto di dissenso. Successivamente è tornato verso l’area di revisione contestando con atteggiamento giudicato intimidatorio la decisione arbitrale.

La situazione è degenerata dopo la notifica del cartellino rosso: lasciando il recinto di gioco, il tecnico ha assunto un comportamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria, aggravando ulteriormente il quadro disciplinare. Tutti questi elementi hanno portato alla conferma della squalifica e dell’ammenda economica.

Non solo Allegri: arriva una multa anche per il club

La giornata negativa sul fronte disciplinare non si conclude con l’espulsione Allegri. Il Milan è stato infatti colpito anche da una seconda sanzione, questa volta diretta al club. La società rossonera dovrà pagare un’ammenda di 5 mila euro per il comportamento scorretto di alcuni tifosi presenti sugli spalti. Durante il secondo tempo della gara, alcuni sostenitori hanno lanciato nel rettangolo di gioco oggetti come tre bottigliette di plastica, due bicchieri semipieni e un accendino. Un episodio che il Giudice Sportivo ha ritenuto grave, sottolineando l’obbligo del club di garantire la sicurezza e la correttezza del comportamento del pubblico.

Trasferta di Torino senza Allegri: serve compattezza

L’espulsione Allegri costringerà ora il Milan a presentarsi nel match di lunedì contro il Torino senza il proprio allenatore in panchina. Un’assenza pesante in un momento decisivo della stagione, che richiederà alla squadra massima attenzione, disciplina e coesione per superare l’ostacolo granata senza il suo leader a bordo campo.