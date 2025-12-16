Estudiantes, magic moment per gli argentini! Dallo scontro con l’AFA, all’inibizione del presidente Verón, la squadra ha fatto gruppo

Estudiantes, momento da sogno pr la squadra argentina! Dallo scontro con l’AFA, all’inibizione delll’ex Inter e presidente Verón, il gruppo c’è!

L’Estudiantes de La Plata sta vivendo un momento magico, culminato con la vittoria del Torneo Clausura dopo un percorso accidentato ma eroico. La squadra di Eduardo Domínguez ha trasformato le difficoltà extracalcistiche in benzina pura: lo scontro aperto con l’AFA (Asociación del Fútbol Argentino), che ha portato a pesanti sanzioni e persino all’inibizione del presidente Juan Sebastián Verón, ha compattato il gruppo.



Il cammino nei playoff è stato esaltante: eliminazioni illustri come quella del Rosario Central quasi imbattuto, poi Central Córdoba, i rivali cittadini del Gimnasia in semifinale e infine il Racing in una finale tiratissima a Santiago del Estero. Una cavalcata incredibile, soprattutto se si pensa a una stagione regolare altalenante, con soli 21 punti in 16 gare e un ottavo posto nel girone A che è valso l’accesso ai playoff solo grazie a combinazioni favorevoli.



Ma è proprio nel momento più buio, con la Federazione contro e le sanzioni che piovevano, che il “Pincha” ha tirato fuori l’orgoglio. E Juan Sebastián Verón, la “Brujita”, bandiera e presidente del club, non ha perso occasione per sottolinearlo. Con un messaggio social carico di emozione, accompagnato da una foto dei festeggiamenti, ha ringraziato la squadra: “Grazie per averci rappresentato così bene e per averci creduto. Per esservi mantenuti fermi di fronte all’ingiustizia e per il cuore che ci avete messo”. Un chiaro, seppur indiretto, riferimento ai vertici federali, Claudio Tapia e Pablo Toviggino.



Ma la festa non è finita. Ora l’Estudiantes ha nel mirino il Trofeo de Campeones, che lo vedrà opposto al Platense sabato 20 dicembre a San Nicolás. L’obiettivo è alzare il secondo trofeo in una sola settimana. “Grazie per averci dato questa gioia immensa. Andiamo a prenderci di più”, ha concluso Verón. Come ha poi dichiarato a TyC Sports: “Abbiamo chiarito che nel calcio le cose buone sono sempre superiori a quelle cattive”. Un messaggio forte per un Estudiantes che ha dimostrato che, unito contro le avversità, sa essere imbattibile.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

