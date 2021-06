Euro 2020, la rivincita di Southgate: l’Inghilterra ora “vede” la finale

L’Inghilterra vola ai quarti di finale di Euro 2020 eliminando la storica rivale Germania e regalando a Southgate una straordinaria rivincita

Gareth Southgate l’aveva detto alla vigilia dell’ottavo di finale più suggestivo di Euro 2020: “Sarà l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso di Inghilterra Germania”. Già, la storia si è dunque compiuta per i Three Lions che hanno avuto la meglio sull’acerrima nemica al termine di un match da sliding doors, in linea con le ultime appassionanti sfide a eliminazione diretta di questi Europei.

Una straordinaria rivincita anche per lo stesso Commissario Tecnico, il quale nel lontano 1996 fu protagonista in negativo con il rigore fallito che costò la sconfitta in semifinale contro i teutonici, poi campioni grazie al golden gol di Oliver Bierhoff contro la Repubblica Ceca.

A distanza di 25 anni lo stesso teatro, Wembley, ha stavolta sorriso ai padroni di casa che ora davvero intravedono la possibilità di arrivare all’atto decisivo. Grazie a un tabellone che concentra le big rimaste in gioco (Italia, Belgio e Spagna) nella parte superiore. Il primo passo sarà l’Ucraina di Sheva a Roma ( a proposito di sorprese, questa ve l’avevamo suggerita…) e poi una possibile semifinale casalinga al cospetto di una tra Danimarca e Repubblica Ceca.

Oltretutto questa Inghilterra continua a convincere. Dal punto di vista del gioco lo fa a tratti, ma dal punto di vista della solidità difensiva pare una sentenza: per la quarta volta rete inviolata e ormai unica formazione ancora senza reti al passivo in tutta la manifestazione.

E se Sterling ha fatto tris, la splendida notizia per Southgate è il ritorno al gol di Harry Kane, sin qui protagonista di un torneo in chiaroscuro. Adesso mancano sostanzialmente all’appello solo Mount e Foden, stelline annunciate ma ben poco luminose. Il salto di qualità in chiave titolo potrebbe anche avere il volto della loro fantasia.