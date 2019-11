Euro2020, Mancini chiede l’anticipo della fine del campionato di Serie A

Euro2020, il tecnico della Nazionale vorrebbe la fine anticipata della Serie A per avere i giocatori al meglio per l’inizio dell’Europeo

Archiviata la pratica qualificazione sarà poi, a marzo, tempo di amichevoli in previsione dell’inizio dell’Europeo. L’Italia aprirà la prossima competizione e quindi gli azzurri dovranno essere in forma da subito.

Per questo motivo, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, mister Mancini avrebbe chiesto a Gabriele Gravina l’anticipo della fine del campionato di Serie A in modo da avere più tempo per la preparazione dei giocatori. Al momento è difficile che questa idea prenda copro, l’unica possibilità sarebbe l’introduzione di un altro turno infra settimanale a febbraio.