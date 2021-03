Euro 2020, prime rinunce: verso il forfait Glasgow, Dublino e Bilbao. Ultime

Affiorano le prime difficoltà per Euro 2020: dopo la smentita sulla manifestazione interamente in Inghilterra, arrivano le prime rinunce

Arrivano le prime difficoltà per Euro 2020. In mattinata era arrivata la smentita della Uefa riguardo alla possibilità di vedere la manifestazione disputata interamente in Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero in arrivo le prime rinunce: Glasgow, Dublino e Bilbao verso il forfait e quasi sicuramente non ospiteranno nessuna gara degli Europei. Una notizia che fa inceppare l’idea di un Europeo itinerante.