Euro 2032, Abodi: «Ecco quando consegneremo la lista con i cinque stadi»

Euro 2032, le parole del ministro dello Sport Abodi sulla lista delle città che ospiteranno la competizione

L’Italia definirà entro ottobre 2026 la lista definitiva dei cinque stadi che ospiteranno le partite degli Europei di calcio del 2032, torneo che il Paese co-organizzerà insieme alla Turchia. Lo ha annunciato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante il suo intervento al Festival dell’Economia di Trento, nel panel “Lo sport, l’economia e il sistema dei valori”. Come riportato da Calcio e Finanza, Milano, Roma e Torino sono già state confermate come sedi italiane del torneo, mentre resta aperta la selezione per le altre due città. Le opzioni includono Firenze (con il nuovo stadio Franchi), Genova (se si interverrà sul Ferraris) e Napoli (in caso di restyling del Maradona). Ma nel dossier presentato dalla FIGC figurano anche Bari (San Nicola), Bologna (Dall’Ara), Cagliari (nuovo impianto previsto) e Verona (Bentegodi), rendendo la competizione tra le città ancora aperta e legata allo stato degli impianti e agli investimenti futuri.

LE PAROLE DI ABODI – «Alla scadenza di ottobre 2026 arriveremo con la lista dei cinque stadi per gli Europei di calcio del 2032».