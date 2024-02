Europa League, ecco gli arbitri di Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

La UEFA ha designato gli arbitri delle due sfide delle italiane che andranno in scena giovedì sera in Europa League

Ad arbitrare il match tra Feyenoord e Roma in programma il 15 febbraio alle 18.45 al De Kuip sarà il rumeno Radu Petrescu. Per la partita di andata a San Siro tra Milan e Rennes in programma alle 21.00, invece, è stato designato come direttore di gara il montenegrino Nikola Dabanović.