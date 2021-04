Europa League, Roma Manchester United: le date delle semifinali

La Roma si è qualificata alle semifinali di Europa League dopo aver eliminato l’Ajax nei quarti di finale

La Roma si è qualificata alle semifinali di Europa League dopo aver eliminato l’Ajax nei quarti di finale. I giallorossi di Paulo Fonseca affronteranno il Manchester United.

L’andata delle semifinali è in programma il 29 aprile mentre il ritorno è fissato per il 6 maggio. La prima partita si giocherà a Old Trafford mentre la seconda sarà all’Olimpico.