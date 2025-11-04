Europa League, tutto pronto per la sfida tra il Bologna il Brann: ecco l’analisi sulla squadra norvese

Europa League, cresce l’attesa per la sfida tra Bologna e Brann: i rossoblù si preparano a un match fondamentale per il girone

Il Brann, terzo nel campionato norvegese e con le speranze scudetto ormai evaporate dopo due sconfitte consecutive, è pronto a volare verso Bologna per un impegno cruciale in Europa League. La squadra norvegese, che occupa il 169° posto nel Ranking UEFA (contro il 94° del Bologna), arriva con un bottino internazionale di sei punti in tre partite e non subisce gol in Europa League da ben 190 minuti. Ecco l’analisi proposta dal Corriere dello Sport.

Un cammino europeo sorprendente



Nonostante le difficoltà in patria, dove il titolo è svanito a vantaggio del Bodo/Glimt per due volte consecutive, il Brann ha mostrato un volto completamente diverso in Europa. La squadra di Alexandersson si è dimostrata solida e prolifica nel girone, una tendenza che mantiene anche in questa stagione. Il match contro il Bologna rappresenta il primo precedente assoluto contro squadre italiane per i norvegesi, un’occasione per mettersi alla prova contro un avversario di maggior blasone.



L’incrocio Norvegia-Italia

Questo scontro in Europa League assume un significato particolare in vista delle qualificazioni al Mondiale del prossimo anno. L’Italia, infatti, si trova a fare i conti con i propri timori proprio a causa della presenza di una nazionale come la Norvegia, che sta facendo la voce grossa. L’incrocio di Bologna precede di dieci giorni la sfida che vedrà gli scandinavi affrontare un’Italia piena di interrogativi a San Siro, in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni azzurre, non per la classifica (ormai siamo destinati ai playoff) ma per il raggiungimento di una fiducia che può nascere proprio dal confronto diretto con la nazionale che con Spalletti ha vinto 3-0.



Le stelle del Brann

Il Brann, che scenderà in campo in Emilia dopodomani, si affida in particolare a Kornvig, miglior marcatore in campionato con sette gol (a segno anche contro i Glasgow Rangers), e alla presenza di Holm come terminale offensivo nel modulo 4-3-3. Vincenzo Italiano e il Bologna dovranno affrontare una squadra che, pur con un campionato norvegese incerto, in Europa League ha dimostrato di avere tutt’altra tempra e ambizione.

