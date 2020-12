La UEFA ha ufficializzato il rinvio di Villarreal-Qarabag, sfida valida per la sesta giornata di Europa League

La UEFA ha ufficializzato il rinvio di Villarreal-Qarabag, sfida valida per la sesta giornata di Europa League.

La decisione è stata presa in seguito al focolaio di coronavirus che si è creato all’interno della squadra azera, la quale non aveva il numero minimo per scendere in campo.