European Premier League, Liverpool e United spingono per Superlega europea

Si torna a parlare di European Premier League, ossia la Superlega europea: Liverpool e United sarebbero coinvolte

Si torna a parlare di European Premier League. Come riporta Sky Sports Liverpool e Manchester United sarebbero in trattativa per istituire una vera e propria Superlega europea con l’appoggio della FIFA.

È questa l’idea di un gruppo d’investitori sulla superlega europea che vedrebbe coinvolti una dozzina di club tra Inghilterra, Germania, Italia, Spagna e Francia che entrerebbero come membri fondatori della competizione.

La FIFA è stata coinvolta nello sviluppo del format, che dovrebbe comprendere fino a 18 squadre e il torneo sarebbe disputato durante la stagione europea regolare. L’idea è quella di far partire il torneo nel 2022. Un torneo più élitario della Champions League, un torneo che di fatto annienterebbe quello che attualmente la massima competizione europea.