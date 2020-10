Everton, Ancelotti: «Competere con il Liverpool ci dà fiducia»

Carlo Ancelotti ha commentato il pareggio contro il Liverpool per 2-2: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Everton

Carlo Ancelotti, ai microfoni di MOTD, ha parlato del pareggio ottenuto in rimonta contro il Liverpool. Ecco le parole del tecnico dell’Everton felice per il risultato acquisito contro i campioni in carica.

«E’ stata una partita fantastica ed emozionante. C’è stata molta intensità e siamo stati bravi a rimontare. Sapere di poter competere con i campioni della scorsa stagione ci dà più fiducia per i prossimi match».