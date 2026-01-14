Connect with us

Everton, assalto a En-Nesyri: offerta ufficiale al Fenerbahce. Cifre e formula

2 ore ago

Everton, i Toffees puntano l’ex Siviglia En-Nesyri per l’attacco: svelata l’offerta presentata al Fenerbahce per averlo già a gennaio

L’Everton rompe gli indugi e si lancia alla ricerca di un nuovo bomber per questa finestra di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto Fabrizio Romano, il club di Liverpool ha formalizzato un’offerta ufficiale per Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino, possente centravanti attualmente in forza al Fenerbahce e noto per la sua abilità nel gioco aereo, è il profilo scelto per rilanciare il reparto avanzato dei Toffees.

La proposta presentata alla dirigenza turca prevede una formula basata sul prestito iniziale, arricchita da un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Le trattative sono entrate nel vivo: gli inglesi sono determinati a chiudere l’operazione per riportare l’ex stella del Siviglia in un grande campionato europeo.

PAROLE – «🚨🔵L’Everton invia un’offerta ufficiale al Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri in prestito iniziale con diritto di riscatto di 20 milioni di euro. Trattative in corso. #EFC»

