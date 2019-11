Everton, Kean contro le critiche: «Non temo i momenti difficili»

Moise Kean, attaccante in forza all’Everton, si è esposto per mettere a tacere le critiche che lo hanno bersagliato in queste settimane

Certamente l’Everton si aspettava molto di più da Moise Kean, soprattutto considerando l’investimento di 27,5 milioni di euro più bonus per strapparlo alla Juventus.

L’attaccante dei Toffees finora non è riuscito a incidere in Premier League, ed è stato criticato molto in Inghilterra a causa del suo scarso rendimento. Kean ha deciso quindi di rispondere così su Instagram: «Non parlate della mia vita quando la vostra non è da esempio. Io non temo i momenti difficili, il meglio viene da lì».