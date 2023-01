Everton, ufficiale l’esonero di Lampard

L’Everton ha comunicato di aver esonerato ufficialmente Frank Lampard, ex centrocampista del Chelsea, dal ruolo di allenatore

Di seguito il comunicato dell’Everton sull’esonero di Frank Lampard.

COMUNICATO – «L’Everton Football Club può confermare che Frank Lampard ha lasciato oggi il suo incarico di Senior Men’s First Team Manager. Anche Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole e Chris Jones hanno lasciato il Club. Alan Kelly rimarrà come allenatore dei portieri. Tutti all’Everton desiderano ringraziare Frank e il suo staff tecnico per il loro servizio durante quelli che sono stati 12 mesi impegnativi. L’impegno e la dedizione di Frank e della sua squadra sono stati esemplari per tutto il loro tempo al Club, ma i recenti risultati e l’attuale posizione in campionato hanno reso necessario prendere questa difficile decisione. Auguriamo ogni bene a Frank ea tutto il suo team dietro le quinte per il loro futuro nel gioco. Il Club ha avviato il processo per ottenere un nuovo manager e fornirà aggiornamenti sulla nomina a tempo debito. Paul Tait e Leighton Baines si alleneranno fino alla nomina di un nuovo manager».