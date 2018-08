Il commissario straordinario della FIGC Fabbricini ritiene che l’Italia abbia toccato il fondo ma con Mancini può tornare ad alti livelli

La Nazionale sta vivendo un momento di crisi epocale. Oltre ad aver mancato il fondamentale appuntamento dei Mondiali di Russia 2018 gli azzurri sono scivolati al 22esimo posto del ranking FIFA. L’Italia ha decisamente toccato il fondo ma secondo Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, ora si può solo risalire. Secondo il numero uno della federazione calcio Roberto Mancini ha infatti tutte le possibilità di riportare la Nazionale dove merita.

«Mai l’Italia è stata così in basso ma credo che Roberto Mancini abbia le caratteristiche ideali per guidare la Nazionale, cioè entusiasmo, competenza e carisma. L’ho seguito al lavoro nelle due amichevoli prima dell’estate con equilibrio, buon senso e un gran dialogo con la squadra. Ora arrivano partite importanti, che valgono i tre punti. Dobbiamo cominciare col piede giusto», ha affermato Fabbricini durante il programma “Radio Anch’io lo Sport” su Radio 1.

Nel corso del suo intervento il commissario straordinario della FIGC ha anche parlato del caos in cui si trovano Serie B e Serie C sottolineando come uno sciopero dei due campionati non servirebbe a migliorare la situazione ma solo a peggiorarla.