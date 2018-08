Il commissario straordinario della FIGC espone le sue opinioni sulle polemiche dei non ripescaggi nella serie cadetta

Continua inesorabile il caos riguardante la Serie B e la Serie C. Appare paradossale come al 20 agosto non si sappia ancora quante squadre parteciperanno la prossimo campionato, se ci saranno ripescaggi o meno. Stamane l’AIC potrebbe indire uno sciopero dei calciatori che di fatto bloccherebbe i campionati partenti.

Il commissario straordinario della FIGC Fabbricini ha espresso la sua opinione su Radio Rai 1: «Non posso fare previsioni su quel che accadrà. Ci sarà una riunione dei capitani delle squadre di serie B e mi sembrerebbe strano se pattuissero uno sciopero vista la compattezza di tutte le 19 squadre che in assemblea mi hanno chiesto unanimi di non ripescare squadre. I giocatori sono ovviamente comunque liberi di fare le loro valutazioni e decidere. Di certo uno sciopero non farebbe il bene del calcio».