Inter Psg, Fabio Capello: «Inzaghi adesso ha riserve che entrano bene, Luis Enrique ha attaccanti che dribblano. Ecco cosa potrà succedere nella finale di Champions League»

Fabio Capello, ex tecnico che la Champions League l’ha vinta nel 1994 col suo Milan battendo 4-0 in finale proprio il Barcellona eliminato dall’Inter, su La Gazzetta dello Sport giudica l’ultimo atto che andrà in scena a Monaco il 31 maggio: Inter contro Psg, ecco cosa pensa della sfida.

COME ARRIVA L’INTER IN FINALE – «Con grande convinzione e tanta qualità. Si è arricchita parecchio nelle ultime partite giocate contro Bayern Monaco e Barcellona, crescendo in convinzione e capacità realizzativa. Ha mostrato la giusta mentalità e grande attenzione».

LA FINALE DI MONACO – «Sarà una finale equilibrata, ma tutto parte dal centrocampo, come sempre. A Barcellona il trio di Inzaghi aveva sofferto molto e invece martedì i suoi centrocampisti hanno fatto una buona partita. Ovviamente però il 31 maggio non ci sarà andata e ritorno, né pubblico di casa a spingere o stadio da espugnare in trasferta, ci aspetta quindi una finale a viso aperto. I centrocampisti dell’Inter mi hanno convinto anche se, essendo a fine stagione, ovviamente non sono più brillantissimi. Poi davanti ci sono Lautaro e Thuram… E un ulteriore fattore positivo non va sottovalutato. Essendo calati un po’ i ritmi a questo punto dell’annata, i subentrati riescono a mantenere alto il livello della squadra. Al di là dei gol di Frattesi, tutti coloro che sono entrati hanno dato il loro contributo con convinzione e attenzione».

L’ATTACCO DEL PSG – «C’è tanta fantasia con Doué, Dembélé, Kvaratskhelia… È tutta gente che sa dribblare e se non li affronti al meglio ti possono castigare. Nella linea difensiva, invece, è sempre fondamentale il ruolo di Marquinhos che guida benissimo tutti i compagni di reparto. E c’è una somiglianza con l’Inter: gli esterni Hakimi e Mendes, come quelli nerazzurri, sono molto bravi a venire avanti in fase offensiva. In fascia sarà necessaria la massima attenzione».