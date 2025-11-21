Fagioli Fiorentina, possibile addio già a gennaio: quella italiana ha messo il centrocampista in cima alla lista. Le ultime

Fagioli Fiorentina, addio in vista. La Lazio spinge per avere il centrocampista e da parte sua c’è la disponibilità a trasferirsi in biancoceleste

Il tema “Fagioli Fiorentina” sta diventando uno dei più discussi in vista della sessione invernale di mercato. Con gennaio sempre più vicino, la Lazio si prepara a settimane particolarmente intense, pur dovendo muoversi con l’obiettivo di mantenere un saldo economico neutro. Nonostante ciò, la società biancoceleste continua a monitorare con attenzione diversi profili utili al progetto tecnico di Maurizio Sarri. Proprio durante la trasmissione Morning Lazio su Radio Laziale è emersa una pista che ha subito catalizzato l’interesse dei tifosi: il possibile affondo per Nicolò Fagioli, attualmente alla Fiorentina.

La voce è stata confermata e rappresenta una delle piste più intriganti di questo periodo. Il dossier Fagioli Fiorentina è particolarmente interessante per diversi motivi. Innanzitutto, il centrocampista classe 2001 non sta trovando lo spazio desiderato in maglia viola, motivo per cui potrebbe valutare positivamente un trasferimento. La Lazio, dal canto suo, è alla ricerca di un giocatore capace di portare maggiore qualità in mezzo al campo, soprattutto in termini di visione di gioco, palleggio e capacità di inserirsi tra le linee. Caratteristiche che Fagioli possiede e che lo renderebbero un profilo perfettamente compatibile con le esigenze tattiche del tecnico biancoceleste.

Sebbene la trattativa non sia ancora stata impostata, i segnali che circondano l’operazione lasciano intuire che la Lazio stia valutando concretamente l’opportunità. Il giocatore, secondo quanto emerso, vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitale, attratto dalla prospettiva di avere un ruolo più centrale. Sarri apprezza le sue qualità tecniche e la sua capacità di muoversi tra le linee, elementi che potrebbero integrarsi perfettamente con il sistema di gioco biancoceleste.

Resta però un’incognita fondamentale: la valutazione economica del cartellino. Ad oggi, non è ancora chiaro quale cifra la Fiorentina considererebbe adeguata per prendere in esame una possibile cessione. Questo aspetto sarà determinante per capire se la trattativa potrà decollare o se resterà un’idea destinata a essere rinviata.

Il binomio Fagioli Fiorentina potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato invernale, soprattutto se la Lazio decidesse di affondare il colpo nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla disponibilità del club viola e dalle strategie che entrambe le società vorranno adottare in vista della seconda parte di stagione. Per ora, l’interesse c’è, il gradimento del giocatore pure: la sensazione è che gennaio potrebbe riservare sviluppi importanti.