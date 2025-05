Fagioli Juventus, indiscrezione clamorosa: la Fiorentina non lo riscatterà e con Conte in bianconero… Lo scenario

Fagioli Juventus, indiscrezione di mercato: la Fiorentina non lo riscatterà e con Conte sulla panchina bianconera… Lo scenario possibile

Il futuro di Nicolò Fagioli è ancora incerto e potrebbe dipendere dai risultati della Fiorentina. Il centrocampista, arrivato in prestito a gennaio con un riscatto obbligatorio legato alla qualificazione alle coppe europee, potrebbe fare ritorno alla Juventus se i viola non riuscissero a raggiungere almeno il sesto posto in campionato

In tal caso, il suo destino potrebbe intrecciarsi con quello di Antonio Conte, possibile nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico, grande estimatore di Fagioli, lo aveva già preso in considerazione per il Napoli e potrebbe decidere di puntare su di lui anche in bianconero.