Falcao ricorda Pelé: «Lo vedo con un genio, con quel suo gran sorriso»

Paulo Roberto Falcao, ex attaccante della Roma, ha parlato alla veglia funebre di Pelé. Le dichiarazioni

PAROLE – «Ora io non riesco a pensare al Rei Pelé con tristezza. Lo vedo con un genio, con quel suo gran sorriso. E’ molto difficile dare una definizione di Pelé, lui era tutto, e questa parola non ha spiegazioni…è tutto. Io ho preso alcune cose da lui: quando esultavo dopo un gol con il pugno nell’aria mi ispiravo a lui, ripetevo il gesto che faceva lui, e io lo imitavo. E poi era bellissimo il modo in cui trattava i tifosi, e per questo notavo come tutti lo rispettassero. Lui era uno spettacolo».