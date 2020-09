Faraoni: «Per me solo gioie al Verona. Per fare bene serve lo stesso spirito della scorsa stagione»

Marco Davide Faraoni ha parlato ai canali ufficiali del club durante il ritiro dell’Hellas Verona: le sue parole

Marco Davide Faraoni ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero durante il quindicesimo giorno di ritiro dell’Hellas Verona in Val Gardena. Le sue parole.

VERONA – «Il mio primo anno e mezzo in gialloblù? Molto intenso e vincente, a partire dalla promozione in Serie A di un anno fa, tanto bella quanto inaspettata. E poi il nono posto della stagione appena conclusa, dove abbiamo stupito tutti grazie al gruppo, allo staff e ai tifosi. Un campionato storico. Il mio rendimento e i miei 5 gol? I gol sono stati la conseguenza della continuità che ho avuto, sia in partita che nella crescita quotidiana in allenamento».

INIZIO STAGIONE – «L’inizio della preparazione è stato meno impegnativo del solito, essendoci fermati solo un paio di settimane: vogliamo partire subito forte. I nuovi arrivi? Lo ‘zoccolo duro’ che è rimasto sta facendo inserire al meglio i nuovi arrivati, ai quali dovremo essere bravi noi a far capire da subito che al Verona si fanno le cose per bene ed è sempre richiesto un altissimo livello prestazionale: serviranno le energie di tutti per fare un campionato importante».

NUOVA SERIEA – «Sono felice che si parta subito con una “big” come la Roma, che inizierà a farci capire il nostro livello di competitività. Il ritiro? Stiamo puntando sul fattore che ha fatto la differenza l’anno scorso, vale a dire la grande intensità che abbiamo messo in ogni gara. Qui a Santa Cristina sono in camera con Alessandro Berardi, che voglio ringraziare per l’entusiasmo con cui mi aiuta a vivere ogni giornata, regalandomi sempre un sorriso. Il nuovo logo sulle divise? Mi piace molto, e ora cerchiamo di valorizzarlo facendo un grande campionato».