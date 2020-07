Farris: «Lazio in crescita, ora testa al Milan» – VIDEO

Massimiliano Fabbris, vice allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Toro

«Siamo in crescita e anche i dati fisici dopo le altre due partite non erano penalizzanti. Una squadra che non è in condizione non cresce in pochi giorni e non rimonta due squadre come Fiorentina e Torino. Siamo curiosi di capire dove potremo arrivare con il miglioramento. Abbiamo bisogno di recuperare qualche giocatore e poi vedremo».