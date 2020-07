Farris: «Pesante il giallo a Immobile» – VIDEO

Massimiliano Farris, vice-allenatore di Simone Inzaghi alla Lazio, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole

Massimiliano Farris, vice-allenatore di Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio sul Torino. Le sue parole.

«Abbiamo il tragitto di ritorno in aeroporto e il volo per analizzare la situazione. L’importante sarà recuperare energie fisiche e mentali, poi potremo fare qualsiasi cosa. Con questa squadra ci siamo conquistati tutto questo e se siamo arrivati a giocare per lo Scudetto è un grande merito. Possiamo arrivare fino alla fine».