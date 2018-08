Fasce gol Fantacalcio: il regolamento completo dedicato alla Serie A. Tutto quello che serve ai Fantallenatori

Le fasce gol al Fantacalcio? Ve le fornisce Calcio News 24. La tabella di conversione in gol dei punteggi ottenuti dalla somma di voti e bonus/malus è storicamente la seguente, anche se le regole variano da una lega all’altra: a seconda principalmente del numero di partecipanti al fantacampionato, infatti, questi margini possono subire alcune modifiche.

Non quelle nell’immaginario di milioni di fantallenatori, però, aggrappati a quel mezzo punto che, al termine del turno della Serie A, può fare tutta la differenza del mondo tra un deludente pareggio e un’esaltante vittoria magari nello scontro diretto per la vetta. Un’ammonizione di troppo, e per un soffio non si arriva a realizzare una rete in più. Un sorprendente voto positivo per una prestazione mediocre, e scattano i salti di gioia per tre punti messi in cascina.

Queste, insomma, le tanto agognate fasce gol del fantacalcio, che ogni lunedì regalano gioie e punti in classifica piuttosto che delusioni e beffardi pareggi contro l’amico di turno: