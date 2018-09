Fascia Astori: si va verso la deroga alla Fiorentina. Oggi la decisione

E’ in arrivo la deroga per la Fiorentina. Fascia Astori: oggi la decisione della Lega. Si va verso una soluzione di buon senso

Continua a far discutere la scelta della Fiorentina di scendere in campo con una fascia personalizzata. La Lega ha cambiato il regolamento e ha optato per una fascia da capitano uguale per tutti e 20 i capitani di Serie A. I giocatori della Fiorentina però hanno deciso di andare contro questa regola e di continuare a scendere in campo con la fascia personalizzata DA13 in memoria del capitano scomparso Davide Astori. Fascia Astori: in arrivo una soluzione di buon senso?

Oggi andrà in scena l’Assemblea che servirà a definire i nuovi consiglieri (bisogna rimpiazzare Fassone, Baldissoni è in pole su Chiavelli e bisogna prendere una decisione su Lotito che è costretto a uscire dal Consiglio dopo 3 mandati) e ci sarà anche una decisione sulla fascia da capitano della Fiorentina dedicata a Davide Astori. Secondo Il Corriere dello Sport, si va verso la concessione di una deroga alla Fiorentina (in termini ancora da stabilire), vista l’eccezionalità della situazione. Nessuna deroga agli altri. Ad esempio, De Rossi e Gomez nelle prime giornate erano scesi in campo con una fascia personalizzata.