Favre: «Era difficile, non solo per Messi» – VIDEO

Sconfitta per il Borussia Dortmund di Favre che ieri ha visto il Barcellona imporsi per 3-1. Le parole del tecnico alla fine del match in conferenza stampa.

«Fino a quando siamo stati bassi la partita non era persa, è stata difficile ma non era persa. Credo che siamo stati molto sfortunati sul terzo gol, avevamo avuto anche un paio di occasioni nel primo tempo. Poi loro ne hanno avute tante, alcune molto pericolose. Non solo per Messi, è molto difficile giocare qui».